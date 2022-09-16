"Эвертон" примет меры из-за интереса "Челси" к молодому таланту

Фото: твиттер Энтони Гордона/Автор неизвестен

Ливерпульский "Эвертон" надеется сохранить полузащитника Энтони Гордона, которым интересуется лондонский "Челси", сообщает Goal.

По сведениям источника, ливерпульцы намерены продлить с игроком контракт, который действует до лета 2025 года. Летом "Челси" пытался купить хавбека, но отказался платить за него требуемые 70 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 21-летний Гордон провел за "Эвертон" шесть матчей и забил два гола.

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