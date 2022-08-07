"Эвертон" подпишет защитника сборной Англии

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"Эвертон" подпишет защитника сборной Англии

Фото: твиттер Конора Коади/Автор неизвестен

Защитник "Вулверхэмптона" и сборной Англии Конор Коади перейдет в "Эвертон", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, ливерпульский клуб договорился об аренде футболиста до лета 2023 года.

29-летний Коади является воспитанником "Ливерпуля". В прошлом сезоне он провел за "Вулверхэмптон" 42 матча во всех турнирах и забил 4 гола. 

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