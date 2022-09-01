"Эвертон" подписал опытного хавбека ПСЖ

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"Эвертон" подписал опытного хавбека ПСЖ

Фото: сайт "Эвертона"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Эвертона" на официальном сайте объявила о переходе полузащитника ПСЖ и сборной Сенегала Идриссы Гуйе.

Английский клуб арендовал футболиста до лета 2023 года с правом последующего выкупа. Стоит отметить, что ранее хавбек уже играл за клуб из Ливерпуля на протяжении трех лет.

32-летний Гуйе выступал за ПСЖ с 2019 года. Всего он провел за клуб 111 матчей, забил семь голов и отдал шесть результативных передач. Также играл за "Диамбарс", "Лилль" и "Астон Виллу". За сборную Сенегала сыграл 94 матча и забил семь голов.

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