"Эвертон" подписал форварда "Брайтона" за 22 миллиона

Фото: сайт "Эвертона"/Автор неизвестен

Нападающий "Брайтона" Нил Мопей стал игроком "Эвертона".

Как сообщили в пресс-службе "ирисок", футболист заключил контракт до 2025 года с опцией продления еще на сезон.

За форварда "Эвертон" заплатил около 22 миллиона евро.

Мопей выступал за "Брайтон" с августа 2019 года. В прошлом сезоне он записал на свой счет 9 голов и 2 результативные передачи в 35 матчах за команду.

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