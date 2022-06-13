"Эвертон" определился с ценой на Ришарлисона, которым интересуются топ-клубы

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"Эвертон" определился с ценой на Ришарлисона, которым интересуются топ-клубы

Фото: твиттер Ришарлисона/Автор неизвестен

Ливерпульский "Эвертон" хочет получить крупную сумму за бразильского нападающего Ришарлисона, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, английский клуб оценил футболиста в 70 миллионов евро. Стоит отметить, что ливерпульцы должны будут отдать 10 процентов от суммы трансфера бывшему клубу бразильца "Уотфорду". Ранее сообщалось, что Ришарлисоном интересуются "Реал", ПСЖ, "Манчестер Юнайтед" и "Бавария".

В минувшем сезоне 25-летний Ришарлисон провел за "Эвертон" 33 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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