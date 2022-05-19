"Эвертон" одержал феерическую победу над "Кристал Пэлас" и остался в АПЛ

Фото: твиттер "Эвертона"/Автор неизвестен

В перенесенном матче 33-го тура чемпионата Англии "Эвертон" на своем поле обыграл "Кристал Пэлас" со счетом 3:2.

Гости выигрывали после первого тайма с разницей в два мяча, отличились Жан-Филипп Матета и Джордан Айю. Впрочем, во второй половине хозяева одержали победу благодаря голам Майкла Кина, Ришарлисона и Доминика Кэлверт-Льюина.

"Эвертон", набрав 39 очков, остался на 16-м месте и сохранил место в Премьер-лиге. "Кристал Пэлас" с 45 очками по-прежнему занимает 13-ю позицию.

"Эвертон" – "Кристал Пэлас" - 3:2 (0:2)

Голы: Матета, 21 - 0:1, Айю, 36 - 0:2, Кин, 54 - 1:2, Ришарлисон, 75 - 2:2, Кэлверт-Льюин, 85 - 3:2

"Эвертон": Пикфорд, Коулмэн, Кин, Холгейт, Миколенко, Андре Гомеш (Алли, 46), Дукуре, Ивоби, Кэлверт-Льюин, Ришарлисон (Кенни, 90), Гордон (Грэй, 61).

"Кристал Пэлас": Батленд, Клайн, Андерсен, Гехи, Митчелл, Шлупп (Галлахер, 74), Хьюз (Миливоевич, 57), Эзе, Айю, Заа, Матета (Бентеке, 81).

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