"Эвертон" может вернуть полузащитника из "ПСЖ"

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"Эвертон" может вернуть полузащитника из "ПСЖ"

Фото: сайт "ПСЖ"/Автор неизвестен

Полузащитник "ПСЖ" Идрисса Гейе может вернуться в "Эвертон".

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, английский клуб находится на начальной стадии переговоров по трансферу 32-летнего сенегальца.

В то же время парижане хотели бы продать футболиста как можно скорее.

Гейе играл за "Эвертон" с 2016 по 2019 год, после чего перешел в "ПСЖ".

В прошлом сезоне сенегальский футболист забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу в 33 матчах за парижан.

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