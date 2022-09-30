"Эвертон" может получить нового влиятельного владельца

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"Эвертон" может получить нового влиятельного владельца

Фото: твиттер "Эвертона"/Автор неизвестен

Владелец "Эвертона" Фархад Мошири может продать клуб американскому бизнесмену Мацеку Каминскому.

Как сообщает The Financial Times, стороны уже провели переговоры.

Ожидается, что сумма сделки может составить около € 437 млн.

Для завершения сделки она должна быть одобрена Английской Премьер-лигой.

На данный момент "Эвертон" занимает 13-е место в таблице чемпионата Англии, набрав семь очков после 7 туров.

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