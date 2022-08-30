"Эвертон" может подписать форварда "Челси"

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"Эвертон" может подписать форварда "Челси"

Фото: инстаграм Миши Батшуайи/Автор неизвестен

Нападающий "Челси" Миши Батшуайи может оказаться в "Эвертоне".

Как сообщает журналист Николо Скира, трансфер может состояться до конца лета.

Напомним, что бельгийский форвард перешёл в "Челси" из "Марселя" летом 2016 года за € 39 млн. С тех пор он сыграл в 77 матчах, в которых забил 25 голов и отдал шесть результативных передач.

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