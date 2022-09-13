"Эвертон" может купить лидера "Ференцвароша"

Фото: твиттер Адамы Траоре/Автор неизвестен

Ливерпульский "Эвертон" проявляет интерес к полузащитнику будапештского "Ференцвароша" и сборной Мали Адаме Траоре, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне 27-летний Траоре провел за "Ференцварош" 14 матчей, забил 12 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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