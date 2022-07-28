"Эвертон" купил молодого хавбека за 22 миллиона евро

Фото: сайт "Эвертона"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Эвертона" на официальном сайте объявила о переходе полузащитника "Бернли" Дуайта Макнила.

Сумма трансфера составила порядка 22 миллионов евро. Футболист заключил с ливерпульским клубом контракт до лета 2027 года.

22-летний Макнил выступал за "Бернли" с 2018 года. Всего он провел за клуб 147 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал 17 результативных передач. Сыграл 10 матчей за молодежную сборную Англии.

Не пропустите: "Вест Хэм" нацелился на защитника "ПСЖ". | https://dailysports.net