"Эвертон" купил молодого бельгийца за 36 миллионов евро

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"Эвертон" купил молодого бельгийца за 36 миллионов евро

Фото: сайт "Эвертона"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Эвертона" на официальном сайте объявила о переходе бельгийского полузащитника "Лилля" Амаду Онана.

Сумма трансфера составила 36 миллионов евро. Футболист подписал с английским клубом контракт до лета 2027 года.

20-летний Онана выступал за "Лилль" с 2021 года, провел за клуб 41 матч, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Ранее играл за "Гамбург". За сборную Бельгии сыграл 1 матч.

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