"Эвертон" хочет купить украинца из "Шахтера" зимой

Теги эвертоншахтер донецкмихаил мудрик

"Эвертон" хочет купить украинца из "Шахтера" зимой

Фото: твиттер Михаила Мудрика/Автор неизвестен

Ливерпульский "Эвертон" по-прежнему проявляет интерес к полузащитнику донецкого "Шахтера" Михаилу Мудрику, сообщает Liverpool Echo.

По сведениям источника, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Напомним, что летом хавбеком интересовались "Ювентус", "Арсенал" и "Байер", но хавбек остался в "Шахтере".

В нынешнем сезоне 21-летний Мудрик провел за "Шахтер" четыре матча, забил один гол и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2026 года.

Не пропустите: Экс-футболист сборной Англии попал в серьезную аварию. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Расписание матчей 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов

Расписание матчей 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов