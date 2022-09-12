"Эвертон" хочет купить украинца из "Шахтера" зимой

Фото: твиттер Михаила Мудрика/Автор неизвестен

Ливерпульский "Эвертон" по-прежнему проявляет интерес к полузащитнику донецкого "Шахтера" Михаилу Мудрику, сообщает Liverpool Echo.

По сведениям источника, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Напомним, что летом хавбеком интересовались "Ювентус", "Арсенал" и "Байер", но хавбек остался в "Шахтере".

В нынешнем сезоне 21-летний Мудрик провел за "Шахтер" четыре матча, забил один гол и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2026 года.

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