"Эвертон" договорился о переходе хавбека ПСЖ

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"Эвертон" договорился о переходе хавбека ПСЖ

Фото: твиттер Идриссы Гуйе/Автор неизвестен

Полузащитник "Пари Сен-Жермен" Идрисса Гуйе перейдет в "Эвертон", сообщает журналист Абделла Булма в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб договорился о переходе футболиста. Сумма трансфера не разглашается. Хавбек подпишет с "ирисками" контракт до лета 2024 года с зарплатой в три миллиона евро в год. Ранее он уже выступал за "Эвертон" с 2016 по 2019 года.

В прошлом сезоне 32-летний Гуйе провел за ПСЖ 33 матча, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

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