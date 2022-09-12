"Это уже другая команда". Нагельсманн высказался о предстоящем матче с "Барселоной"

Фото: твиттер "Баварии"/Автор неизвестен

Главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн заявил, что он не верит в легкую победу своей команды в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Барселоны".

"Безусловно, я хорошо знаю "Барселону". Они усилились несколькими классными футболистами, например, подписали Левандовски. Теперь это уже совсем другая команда по сравнению с той, с которой мы играли в последние годы. Теперь они играют агрессивно и используют высокую линию обороны, обладают полузащитниками Гави и Педри. Нас ждет тяжелый матч", - приводит слова Нагельсманна Bayern & Germany.

Матч "Бавария" - "Барселона" состоится завтра, 13 сентября. Начало встречи - в 22:00.

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