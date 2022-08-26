Есть пять претендентов: Роналду все еще может покинуть "МЮ"

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Агент форварда "Манчестер Юнайтед" Кришитану Роналду Жорже Мендеш продолжает искать новый клуб для португальца.

Для футболиста главное условие заключается в том, чтобы клуб играл в Лиге чемпионов.

По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, сейчас переговоры ведутся с "Наполи" и "Миланом".

Кроме того, Мендеш рассматривает "Челси", "Марсель" и "Спортинг".

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