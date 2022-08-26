Есть пять претендентов: Роналду все еще может покинуть "МЮ"

Теги наполимиланкриштиану роналдуманчестер юнайтед

Есть пять претендентов: Роналду все еще может покинуть "МЮ"

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Агент форварда "Манчестер Юнайтед" Кришитану Роналду Жорже Мендеш продолжает искать новый клуб для португальца.

Для футболиста главное условие заключается в том, чтобы клуб играл в Лиге чемпионов.

По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, сейчас переговоры ведутся с "Наполи" и "Миланом".

Кроме того, Мендеш рассматривает "Челси", "Марсель" и "Спортинг".

Не пропустите: Насри предложил решение "проблемы Роналду". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

В "Марселе" ответили на слухи о подписании Роналду

В "Марселе" ответили на слухи о подписании Роналду

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов