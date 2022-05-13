"Эспаньол" уволил главного тренера. Назначить могут Каннаваро

Фото: твиттер "Эспаньола"\Автор неизвестен

Главный тренер "Эспаньола" Висенте Морено уволен со своего поста, сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Спортивный директор клуба Руфете также уйдёт по окончанию сезона.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, итальянский специалист Фабио Каннаваро, один из вариантов, который будет назначен новым тренером "Эспаньола".

Напомним, что Морено вывел каталонцев из Сегунды по итогам прошлого сезона, а в этом сезоне сумел сохранить прописку в Примере, набрав за два тура до конца сезона 40 очков.

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