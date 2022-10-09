"Эспаньол" упустил победу над "Кадисом"

Фото: твиттер "Кадиса"/Автор неизвестен

В матче 8-го тура чемпионата Испании "Кадис" и "Эспаньол" сыграли вничью со счетом 2:2.

В конце первого тайма хозяева открыли счет, отличился Виктор Чуст. Во втором тайме дубль Хоселу вывел гостей вперед, но на 78-й минуте Лукас Перес сравнял счет.

"Эспаньол", набрав шесть очков, покинул зону вылета и вышел на 17-е место в турнирной таблице Ла Лиги. "Кадис" с 5 очками остался на 19-й позиции.

"Кадис" – "Эспаньол" - 2:2 (1:0)

Голы: Чуст, 41 - 1:0, Хоселу, 51 - 1:1, Хоселу, 67 - 1:2, Перес, 78 - 2:2

"Кадис": Ледесма, Сальдуа, Эрнандес, Виктор Чуст, Эспино, Алехо (Окампо, 64), Алькарас (Хосе Мари, 82), Сан-Эметерио (Алекс Фернандес, 57), Негредо (Лукас Перес, 64), Собрино, Бонгонда (Лосано, 57).

"Эспаньол": Лекомт, Калеро, Кабрера, Серджи Гомес, Оливан, Алеиш Видаль (Ласо, 76), Дардер (Баре, 76), Экспосито (Хиль, 87), Меламед (Пуадо, 37), Винисиус Коста (Лосано, 87), Хоселу.

Не пропустите: "Реал" одержал минимальную победу в Ла Лиге. | http://dailysports.net