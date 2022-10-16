"Эспаньол" одержал минимальную победу в Ла Лиге

Фото: инстаграм "Эспаньола"/Автор неизвестен

В матче 9-го тура чемпионата Испании "Эспаньол" на своем поле обыграл "Вальядолид" со счетом 1:0.

Единственный гол забил Хоселу.

"Эспаньол", набрав 9 очков, вышел на 13-е место в турнирной таблице Ла Лиги. "Вальядолид" с 8 очками опустился на 17-ю позицию.

"Эспаньол" – "Вальядолид" - 1:0 (0:0)

Гол: Хоселу, 78 - 1:0

"Эспаньол": Лекомт, Хиль, Кабрера, Калеро, Оливан, Алеиш Видаль (Ласо, 71), Дардер, Экспосито (Баре, 71), Винисиус Коста, Хоселу, Пуадо (Меламед, 89).

"Вальядолид": Масип, Эскудеро, Феддаль (Хоакин Фернандес, 46), Санчес, Оласа, Меса (Агуадо, 80), Мончу, Кике Перес (Гвардиола, 80), Санчес (Нарваэс, 62), Леон (Вейсман, 61), Плано.

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