"Эспаньол" одержал минимальную победу в Ла Лиге
Фото: инстаграм "Эспаньола"/Автор неизвестен
В матче 9-го тура чемпионата Испании "Эспаньол" на своем поле обыграл "Вальядолид" со счетом 1:0.
Единственный гол забил Хоселу.
"Эспаньол", набрав 9 очков, вышел на 13-е место в турнирной таблице Ла Лиги. "Вальядолид" с 8 очками опустился на 17-ю позицию.
"Эспаньол" – "Вальядолид" - 1:0 (0:0)
Гол: Хоселу, 78 - 1:0
"Эспаньол": Лекомт, Хиль, Кабрера, Калеро, Оливан, Алеиш Видаль (Ласо, 71), Дардер, Экспосито (Баре, 71), Винисиус Коста, Хоселу, Пуадо (Меламед, 89).
"Вальядолид": Масип, Эскудеро, Феддаль (Хоакин Фернандес, 46), Санчес, Оласа, Меса (Агуадо, 80), Мончу, Кике Перес (Гвардиола, 80), Санчес (Нарваэс, 62), Леон (Вейсман, 61), Плано.
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|4
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|35
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|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
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|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14