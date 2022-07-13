"Эспаньол" купил хавбека "Краснодара"

Фото: сайт "Эспаньола"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Эспаньола" на официальном сайте объявила о переходе голландского полузащитника "Краснодара" Тонни де Вильены.

Сумма трансфера составила 2,5 миллиона евро. Футболист подписал с испанским клубом контракт до лета 2026 года. Во второй половине прошлого сезона хавбек играл за барселонский клуб на правах аренды, забил один мяч и отдал одну голевую передачу в 17 поединках.

27-летний де Вильена выступал за "Краснодар" с 2019 года. Всего он провел за "быков" 79 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал восемь результативных передач. Ранее играл за "Фейеноорд". За сборную Нидерландов провел 15 матчей. Чемпион Нидерландов, 2-кратный обладатель Кубка Нидерландов, 2-кратный обладатель Суперкубка Нидерландов.

Не пропустите: Рахим Стерлинг перешел в "Челси". | https://dailysports.net