Ещенко собирается получать тренерскую лицензию
Фото инстаграм Андрея Ещенко/Автор неизвестен
Бывший игрок сборной России Андрей Ещенко рассказал о планах на будущее.
Как известно, летом он получил должность в академии "Спартака".
"Не скажу, что это административная работа — это больше обучение терминологии, процессу выстраивания структуры тренировочного процесса. Я поэтому и согласился, чтобы набраться еще больше опыта.
Буду поступать на [лицензию] Pro: в ноябре сдавать документы, а со следующего года уже пойдут занятия", – сказал Ещенко.
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