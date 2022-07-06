Ещенко собирается получать тренерскую лицензию

Фото инстаграм Андрея Ещенко/Автор неизвестен

Бывший игрок сборной России Андрей Ещенко рассказал о планах на будущее.

Как известно, летом он получил должность в академии "Спартака".

"Не скажу, что это административная работа — это больше обучение терминологии, процессу выстраивания структуры тренировочного процесса. Я поэтому и согласился, чтобы набраться еще больше опыта.

Буду поступать на [лицензию] Pro: в ноябре сдавать документы, а со следующего года уже пойдут занятия", – сказал Ещенко.

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