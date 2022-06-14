Ещенко покинул "Спартак"
Фото: инстаграм Андрея Ещенко/Автор неизвестен
Защитник Андрей Ещенко покидает московский "Спартак".
Об этом рассказал спортивный директор клуба Лука Каттани.
"Ещенко необходим новый вызов. Мы предложили ему работу в академии, но это его не устроило. Он покидает "Спартак", — приводит слова Каттани "Чемпионат".
Отметим, что Андрей Ещенко играл за московский клуб с 2016 по 2021 год. После этого он вошел в тренерский штаб красно-белых.
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