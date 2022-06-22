Ещенко останется в структуре "Спартака"

Фото: инстаграм Андрея Ещенко/Автор неизвестен

Известный российский футболист Андрей Ещенко будет работать в структуре "Спартака".

Как сообщает источник, бывший защитник красно-белых был назначен на должность заместителя технического директора в клубной академии.

В составе московского клуба опытный футболист выступал в период с 2016 по 2021 год. В январе 2022-го он завершил карьеру игрока и вошел в тренерский штаб команды.

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