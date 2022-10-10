Еще трое игроков ПСЖ пропустят матч с "Бенфикой"
Фото: твиттер Ренату Санчеша/Автор неизвестен
"Пари Сен-Жермен" несет потери перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Лиги чемпионов, сообщается на официальном сайте парижского клуба.
Из-за травм поединок пропустят защитники Преснель Кимпембе и Нуну Мендеш, а также полузащитник Ренату Санчеш. Ранее сообщалось, что из-за травмы в матче не примет участие нападающий Лионель Месси.
Матч ПСЖ - "Бенфика" состоится завтра, 11 октября. Начало встречи - в 22:00.
Напомним, что после трех туров ПСЖ и "Бенфика" набрали по семь очков.
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