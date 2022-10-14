Еще одна звезда "Челси" может пропустить ЧМ-2022

Фото: твиттер Риса Джеймса/Автор неизвестен

Защитник лондонского "Челси" и сборной Англии Рис Джеймс может пропустить чемпионат мира-2022 в Катаре из-за травмы, сообщает The Guardian.

По сведениям источника, футболист получил серьезную травму колена. Если медицинский штаб примет решение об операции, то англичанин пропустит несколько месяцев.

Напомним, что ранее травму получил полузащитник "Челси" и сборной Франции Нголо Канте, который также рискует пропустить мундиаль.

В нынешнем сезоне 22-летний Джеймс провел за "Челси" 11 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи.

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