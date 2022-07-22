Еще один топ-клуб отказался от идеи подписать Роналду

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Еще один топ-клуб отказался от идеи подписать Роналду

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Президент "Атлетико" Энрике Сересо не подтвердил слухи о возможном переходе в клуб форварда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

Как известно, в окружении футболиста говорили о его желании вернуться в чемпионат Испании.

"Вы должны задавать мне более сложные вопросы. На простые вопросы я буду давать простые ответы. Мы пришли на ужин, ужин в начале сезона. Сейчас у нас потрясающий состав, потрясающие игроки и фантастический тренер. У нас есть всё, что ещё мы можем желать?" — приводит слова Сересо Goal.com. 

В прошлом сезоне 37-летний Роналду провел 39 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с "Манчестер Юнайтед" действует до лета 2023 года.

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