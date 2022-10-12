Еще один матч чемпионата Украины перенесен

Фото: сайт УПЛ/Автор неизвестен

Матч 7-го тура чемпионата Украины между "Черноморцем" и "Кривбассом" перенесен.

Поединок не состоится в запланированный день, 14 октября, по взаимному согласию сторон. Матч перенесен на 2 декабря.

На данный момент одесский клуб занимает последнее место в УПЛ, набрав 2 очка. Вто же время "Кривбасс" находится на одну строчку выше в турнирной таблице, заработав 3 очка.

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