Еще один легионер не вернется в "Краснодар"

Фото инстаграм Юнеса Намли/Автор неизвестен

Хавбек "Краснодара" Юнес Намли приостановил контракт с клубом.

Таким образом, легионер воспользовался новым правилом ФИФА, сообщает Voetbal International.

Соглашение Намли с российским клубом рассчитано до конца сезона-2022/23. Теперь у него есть возможность покинуть команду бесплатно.

Вторую часть минувшего сезона Намли играл в аренде в "Спарте" из Ротердама.

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