Еще один легионер не вернется в "Краснодар"
Фото инстаграм Юнеса Намли/Автор неизвестен
Хавбек "Краснодара" Юнес Намли приостановил контракт с клубом.
Таким образом, легионер воспользовался новым правилом ФИФА, сообщает Voetbal International.
Соглашение Намли с российским клубом рассчитано до конца сезона-2022/23. Теперь у него есть возможность покинуть команду бесплатно.
Вторую часть минувшего сезона Намли играл в аренде в "Спарте" из Ротердама.
Не пропустите: Хавбек "Шахтера" Педриньо нашел новый клуб. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
Еще один легионер не вернется в "Краснодар"
-
"Оренбург" подписал игрока сборной Коста-Рики
-
Матч за Суперкубок России покажут в кинотеатрах 62 городов
-
Полузащитник "Спартака" перешел в "Пари НН"
-
Крал попрощался с "Вест Хэмом" и не вспомнил про "Спартак"
-
В "Зените" анонсировали новые трансферы
-
Пиво могут вернуть на стадионы РПЛ
-
Люк де Йонг стал игроком ПСВ
-
"Интер" объявил о подписании Онана
-
Тиль не вернется в Россию, он уже выбрал новый клуб
-
Нобоа может стать игроком ЦСКА
-
Пике и Шакира не могут определиться с местом жительства детей
-
Экс-тренер женской сборной России подвергалась сексуальному насилию
-
Англия стала чемпионом Европы U-19
-
Главные новости дня: 1 июля
-
Жота стал игроком "Селтика"
-
Защитник "Шахтера" перебрался в Бразилию
-
"Барселона" изменила название клубного стадиона
-
Салах будет получать рекордную зарплату в истории "Ливерпуля"
-
Пепе Рейна покинет "Лацио"