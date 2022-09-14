Еще один игрок боснийской сборной выступил против матча с Россией

Фото: твиттер сборной России/Автор неизвестен

Полузащитник сборной Боснии и Герцеговины по футболу Лука Менало не считает целесообразным проводить товарищеский матч с Россией.

Как известно, игра должна пройти осенью.

"Моя позиция состоит в том, что я не хочу вмешиваться в политические вопросы и просто не считаю себя компетентным в этой сфере.

Моя позиция четкая, и я против того, чтобы играть этот матч, но я не могу быть человеком, который скажет, правильно это или нет.

Есть гораздо более умные и ответственные люди, чем я, и они должны знать, что делают. Мое мнение известно", — сказал Менало.

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