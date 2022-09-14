Еще один игрок боснийской сборной выступил против матча с Россией

Теги россиябосния и герцеговина

Еще один игрок боснийской сборной выступил против матча с Россией

Фото: твиттер сборной России/Автор неизвестен

Полузащитник сборной Боснии и Герцеговины по футболу Лука Менало не считает целесообразным проводить товарищеский матч с Россией.

Как известно, игра должна пройти осенью.

"Моя позиция состоит в том, что я не хочу вмешиваться в политические вопросы и просто не считаю себя компетентным в этой сфере.

Моя позиция четкая, и я против того, чтобы играть этот матч, но я не могу быть человеком, который скажет, правильно это или нет.

Есть гораздо более умные и ответственные люди, чем я, и они должны знать, что делают. Мое мнение известно", — сказал Менало.

Читайте: Лидер сборной Боснии жестко отреагировал на предстоящий матч с Россией | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Победы "Баварии" и "Ливерпуля", поражение "Барселоны": результаты Лиги чемпионов 13 сентября

Победы "Баварии" и "Ливерпуля", поражение "Барселоны": результаты Лиги чемпионов 13 сентября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов