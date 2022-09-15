Еще один игрок боснийской сборной не поддерживает идею матча с Россией

Полузащитник сборной Боснии и Герцеговины Лука Менало не поддержал идею товарищеского матча с национальной командой России.

По словам футболиста, он не собирается принимать участие в матче.

"Моя позиция в первую очередь заключается в том, что я не хочу вмешиваться в политические вопросы и что я просто не думаю, что я компетентный человек в этом вопросе. Моя позиция ясна, и я против того, чтобы играть в этот матч, но быть тем человеком, который скажет, правильно это или нет, я не могу, потому что, безусловно, есть гораздо более умные и соответствующие люди, чем я, и они должны знать, что делают. Моё мнение известно", — приводит слова Менало MeridianSport.

Как известно, скандальный матч запланирован на 19 ноября в Санкт-Петербурге.

Читайте: Лидер сборной Боснии жестко отреагировал на предстоящий матч с Россией | https://dailysports.net