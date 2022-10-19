Еще один хавбек сборной Франции пропустит ЧМ-2022

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Еще один хавбек сборной Франции пропустит ЧМ-2022

Фото: твиттер Корентена Толиссо/Автор неизвестен

Полузащитник "Лиона" и сборной Франции Корентен Толиссо пропустит ЧМ-2022.

Как сообщил сам футболист, он получил травму в матче 11-го тура чемпионата Франции против "Ренна" (2:3).

"К сожалению, я снова получил травму. Но я не опускаю руки и никогда не сдаюсь. Это суровый закон спорта! Я буду продолжать усердно работать, чтобы вернуться как можно скорее и снова быть готовым на 100 процентов!" — написал Толиссо.

Ожидается, что футболист пропустит несколько месяцев.

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