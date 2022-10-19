Еще один хавбек сборной Франции пропустит ЧМ-2022
Фото: твиттер Корентена Толиссо/Автор неизвестен
Полузащитник "Лиона" и сборной Франции Корентен Толиссо пропустит ЧМ-2022.
Как сообщил сам футболист, он получил травму в матче 11-го тура чемпионата Франции против "Ренна" (2:3).
"К сожалению, я снова получил травму. Но я не опускаю руки и никогда не сдаюсь. Это суровый закон спорта! Я буду продолжать усердно работать, чтобы вернуться как можно скорее и снова быть готовым на 100 процентов!" — написал Толиссо.
Ожидается, что футболист пропустит несколько месяцев.
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|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
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|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
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|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13