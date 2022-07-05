Еще один футболист "Локомотива" может перейти в "Аталанту"
Фото: инстаграм Алексиса Бека-Бека/Автор неизвестен
"Аталанта" начала переговоры по трансферу хавбека "Локомотива" Алексиса Бека-Бека.
Как пишет Media Foot, в итальянском клубе ставят ставку на молодых игроков в новом сезоне.
Также "Аталанта" хочет пригласить хавбека "Саутгемптона" Ибраима Диалло, который уже два сезона является основным игроком английского клуба.
Бека-Бека играет в России с лета прошлого года. В прошлом сезоне он провел 26 матчей за московский клуб во всех турнирах и отдал 3 результативные передачи.
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|Наполи
|26
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|7
|Милан
|27
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|8
|Хеллас Верона
|26
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|9
|Парма
|26
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|10
|Болонья
|26
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|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
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|Торино
|26
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|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
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|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
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|20
|Брешия
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