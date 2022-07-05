Еще один футболист "Локомотива" может перейти в "Аталанту"

Фото: инстаграм Алексиса Бека-Бека/Автор неизвестен

"Аталанта" начала переговоры по трансферу хавбека "Локомотива" Алексиса Бека-Бека.

Как пишет Media Foot, в итальянском клубе ставят ставку на молодых игроков в новом сезоне.

Также "Аталанта" хочет пригласить хавбека "Саутгемптона" Ибраима Диалло, который уже два сезона является основным игроком английского клуба.

Бека-Бека играет в России с лета прошлого года. В прошлом сезоне он провел 26 матчей за московский клуб во всех турнирах и отдал 3 результативные передачи.

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