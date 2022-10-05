Еще один экс-тренер "Шахтера" может оказаться в АПЛ

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Еще один экс-тренер "Шахтера" может оказаться в АПЛ

Фото: инстаграм Паулу Фонсеки/Автор неизвестен

Бывший главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека может оказаться в клубе английской Премьер-лиги "Вулверхэмптоне".

На днях "волки" уволили земляка Фонсеки Бруну Лаже, и теперь ищут ему замену.

Экс-наставник "Шахтера" сейчас работает во французском "Лилле", но заинтересован в переезд в Англию.

Французский клуб португалец возглавил летом, подписав с ним двухлетнее трудовое соглашение.

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