Еще один экс-тренер "Шахтера" может оказаться в АПЛ

Фото: инстаграм Паулу Фонсеки/Автор неизвестен

Бывший главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека может оказаться в клубе английской Премьер-лиги "Вулверхэмптоне".

На днях "волки" уволили земляка Фонсеки Бруну Лаже, и теперь ищут ему замену.

Экс-наставник "Шахтера" сейчас работает во французском "Лилле", но заинтересован в переезд в Англию.

Французский клуб португалец возглавил летом, подписав с ним двухлетнее трудовое соглашение.

Не пропустите: Нагельсманн конфликтует с руководством "Баварии". | https://dailysports.net/