Еще один экс-тренер "Шахтера" может оказаться в АПЛ
Фото: инстаграм Паулу Фонсеки/Автор неизвестен
Бывший главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека может оказаться в клубе английской Премьер-лиги "Вулверхэмптоне".
На днях "волки" уволили земляка Фонсеки Бруну Лаже, и теперь ищут ему замену.
Экс-наставник "Шахтера" сейчас работает во французском "Лилле", но заинтересован в переезд в Англию.
Французский клуб португалец возглавил летом, подписав с ним двухлетнее трудовое соглашение.
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|Борнмут
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|Вест Хэм Юнайтед
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