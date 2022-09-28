Еще один экс-игрок "Челси" ушел из футбола в возрасте 35 лет

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Еще один экс-игрок "Челси" ушел из футбола в возрасте 35 лет

Фото: твиттер Рамиреса/Автор неизвестен

Известный бразильский полузащитник Рамирес объявил о завершении карьеры в возрасте 35 лет.

"После некоторых размышлений я решил сообщить вам, что принял решение завершить карьеру профессионального футболиста. Я могу только сначала поблагодарить Бога за то, что он обучил и привел меня к самому высокому уровню, который может предложить спорт. Большое спасибо всем клубам, за которые я вступал. Я благодарен одноклубникам, сотрудникам, тренерам и директорам, с которыми мне посчастливилось работать. Моей семье, матери, детям, братьям и верным друзьям, большое спасибо за то, что вы были рядом со мной все эти годы. Спасибо за все, футбол!" - написал бразилец в своей социальной сети.

Рамирес за свою карьеру выступал за "Жойнвиль", "Крузейро", "Бенфику", "Челси", "Цзянсу Сунин" и "Палмейрас". За сборную Бразилии сыграл 51 матч и забил четыре гола. 

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