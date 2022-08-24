Эррера покидает "ПСЖ": он уже нашел новый клуб

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Эррера покидает "ПСЖ": он уже нашел новый клуб

Фото: твиттер Андера Эрреры/Автор неизвестен

Полузащитник "ПСЖ" Андер Эррера уже точно покинет клуб этим летом.

Журналист Лоик Танзи заявил о том, что 33-летний игрок договорился с клубом о расторжении контракта.

Ожидается, что хавбек продолжит выступления в "Атлетике", за который он играл с 2011 по 2014 год.

В чемпионат Франции Андер перебрался перед сезоном-2019/20. Вместе с парижским клубом он выиграл в общей сложности семь трофеев.

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