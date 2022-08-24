Эррера покидает "ПСЖ": он уже нашел новый клуб
Фото: твиттер Андера Эрреры/Автор неизвестен
Полузащитник "ПСЖ" Андер Эррера уже точно покинет клуб этим летом.
Журналист Лоик Танзи заявил о том, что 33-летний игрок договорился с клубом о расторжении контракта.
Ожидается, что хавбек продолжит выступления в "Атлетике", за который он играл с 2011 по 2014 год.
В чемпионат Франции Андер перебрался перед сезоном-2019/20. Вместе с парижским клубом он выиграл в общей сложности семь трофеев.
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