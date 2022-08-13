Фото: твиттер Андера Эрреры/Автор неизвестен

Хавбек "ПСЖ" Андер Эррера близок к возвращению в "Атлетик".

32-летний испанец уже договорился о личном контракте с баскским клубом, за который он выступал с 2011 по 2014 год.

В данный момент Эррера ведет переговоры с "ПСЖ" о расторжении контракта, который рассчитан до июня 2024 года.

В прошлом сезоне 32-летний Эррера провел за ПСЖ 28 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. В нынешнем сезоне он на поле не выходил.

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