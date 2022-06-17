Ерохин успеет восстановиться к матчу за Суперкубок

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Ерохин успеет восстановиться к матчу за Суперкубок

Фото: инстаграм Ерохина\Автор неизвестен

Хавбек "Зенита" Александр Ерохин восстанавливается от травмы и успеет набрать форму к матчу за Суперкубок России против "Спартака".

Как известно, встреча пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге.

Напомним, что Ерохин повредил медиальную коллатеральную связку колена 15 мая в матче с "Спартаком".

В то же время защитник питерцев Вячеслав Караваев не успеет восстановиться к матчу за Суперкубок после операции.

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