Ерохин успеет восстановиться к матчу за Суперкубок

Фото: инстаграм Ерохина\Автор неизвестен

Хавбек "Зенита" Александр Ерохин восстанавливается от травмы и успеет набрать форму к матчу за Суперкубок России против "Спартака".

Как известно, встреча пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге.

Напомним, что Ерохин повредил медиальную коллатеральную связку колена 15 мая в матче с "Спартаком".

В то же время защитник питерцев Вячеслав Караваев не успеет восстановиться к матчу за Суперкубок после операции.

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