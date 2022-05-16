Эриксен высказался о своем будущем

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Эриксен высказался о своем будущем

Фото: твиттер Эриксена\Автор неизвестен

Датский полузащитник "Брентфорда" Кристиан Эриксен поделился информацией о своем будущем.

"Я не думаю, что есть футболисты, которые могут просто выбирать между клубами, потому что есть множество различных критериев. 

У меня есть разные предложения и варианты, которые мы рассматриваем, а затем примем решение. 

Я бы с удовольствием снова сыграл в Лиге чемпионов. Я знаю, как это весело, но для меня это не жизненно важно", – сказал Эриксен.

В нынешнем сезоне АПЛ датчанин сыграл в 10 матчах, в которых забил 1 гол и отдал четыре результативные передачи.

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