Эриксен согласился перейти в "Манчестер Юнайтед"

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Эриксен согласился перейти в "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер Кристиана Эриксена/Автор неизвестен

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен принял решение перейти в "Манчестер Юнайтед", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист согласовал с манкунианцами контракт до лета 2025 года. Хавбек является свободным агентом, поэтому достанется "Манчестер Юнайтед" бесплатно. Для завершения трансфера датчанину осталось пройти медицинское обследование.

В прошлом сезоне 30-летний Эриксен выступал за "Брентфорд", провел за клуб 11 матчей, забил один мяч и отдал четыре голевые передачи.

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