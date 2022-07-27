Эриксен рассказал, почему решил перейти в "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер Кристиана Эриксена/Автор неизвестен

Кристиан Эриксен рассказал о том, почему решил перейти в "Манчестер Юнайтед".

По словам датского футболиста, он перебрался в свой новый клуб не из-за эмблемы, а из-за футбола.

"Я хочу прийти и играть. Конечно, было здорово поговорить с тренером, выслушать его идеи и поговорить о футболе. Это было идеально. Разговор с ним помог принять решение и выбрать "Манчестер Юнайтед".

Думаю, мой стиль игры подходит под его идеи", - отметил футболист.

30-летний Эриксен ранее выступал за "Аякс", "Тоттенхэм", "Интер" и "Брентфорд". За сборную Дании сыграл 115 матчей и забил 38 голов. 3-кратный чемпион Нидерландов, чемпион Италии, обладатель Кубка Нидерландов, обладатель Суперкубка Нидерландов.

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