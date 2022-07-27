Эриксен рассказал, почему решил перейти в "Манчестер Юнайтед"
Фото: твиттер Кристиана Эриксена/Автор неизвестен
Кристиан Эриксен рассказал о том, почему решил перейти в "Манчестер Юнайтед".
По словам датского футболиста, он перебрался в свой новый клуб не из-за эмблемы, а из-за футбола.
"Я хочу прийти и играть. Конечно, было здорово поговорить с тренером, выслушать его идеи и поговорить о футболе. Это было идеально. Разговор с ним помог принять решение и выбрать "Манчестер Юнайтед".
Думаю, мой стиль игры подходит под его идеи", - отметил футболист.
30-летний Эриксен ранее выступал за "Аякс", "Тоттенхэм", "Интер" и "Брентфорд". За сборную Дании сыграл 115 матчей и забил 38 голов. 3-кратный чемпион Нидерландов, чемпион Италии, обладатель Кубка Нидерландов, обладатель Суперкубка Нидерландов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18