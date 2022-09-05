Эриксен получит 50 млн евро от "Манчестер Юнайтед"

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Эриксен получит 50 млн евро от "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер Кристиана Эриксена/Автор неизвестен

Датский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Кристиан Эриксен получит 50 миллионов евро от английского клуба, сообщает Football Insider.

По сведениям источника, манкунианцы заплатили футболисту 14 миллионов евро в качестве подписного бонуса, так как он являлся свободным агентом. Хавбек заключил с клубом трехлетний контракт на общую сумму в 36 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 30-летний Эриксен провел за "Манчестер Юнайтед" шесть матчей, не забил ни одного мяча и отдал одну результативную передачу.

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