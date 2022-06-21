Эриксен отказал "Манчестер Юнайтед"

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Эриксен отказал "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер Кристиана Эриксена/Автор неизвестен

Датский полузащитник "Брентфорда" Кристиан Эриксен отказался перейти в "Манчестер Юнайтед", сообщает The Guardian.

По сведениям источника, главным претендентом на футболиста теперь является "Тоттенхэм". Ранее сообщалось, что хавбек хочет играть в клубе, который участвует в Лиге чемпионов. При этом он не исключает варианта остаться в "Брентфорде".

В минувшем сезоне 30-летний Эриксен провел за "Брентфорд" 11 матчей, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до конца июня 2022 года.

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