Эриксен может покинуть "Брентфорд"

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Эриксен может покинуть "Брентфорд"

Фото: твиттер Кристиана Эриксена/Автор неизвестен

Датский полузащитник "Брентфорда" Кристиан Эриксен не исключает вероятности ухода из клуба в летнее трансферное окно, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, руководство английского клуба предложило хавбеку продлить контракт, который истекает в конце июня. Впрочем, футболист пока не принял предложение, так как изучает варианты с другими клубами.

В минувшем сезоне 30-летний Эриксен провел за "Брентфорд" 11 матчей, забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

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