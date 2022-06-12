Эриксен может покинуть "Брентфорд"

Фото: твиттер Кристиана Эриксена/Автор неизвестен

Датский полузащитник "Брентфорда" Кристиан Эриксен не исключает вероятности ухода из клуба в летнее трансферное окно, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, руководство английского клуба предложило хавбеку продлить контракт, который истекает в конце июня. Впрочем, футболист пока не принял предложение, так как изучает варианты с другими клубами.

В минувшем сезоне 30-летний Эриксен провел за "Брентфорд" 11 матчей, забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

Не пропустите: На Левандовски появился неожиданный покупатель. | https://dailysports.net