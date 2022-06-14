Эриксен может перейти в "Манчестер Юнайтед"

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Эриксен может перейти в "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер Кристиана Эриксена/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к датскому полузащитнику "Брентфорда" Кристиану Эриксену, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, манкунианцы уже начали переговоры с футболистом и предложили ему контракт. Эриксен может достаться "Манчестер Юнайтед" бесплатно, так как его контракт с "Брентфордом" истекает в конце июня.

В минувшем сезоне 30-летний Эриксен провел за "Брентфорд" 11 матчей, забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

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