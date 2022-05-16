Эрик тен Хаг поделился мнением о Роналду
Фото: твиттер Роналду\Автор неизвестен
Новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг поделился мнением о португальском нападающем команды Криштиану Роналду.
"Роналду – гигант, ведь он уже столько всего показал. Думаю, он по-прежнему очень амбициозен.
Конечно, я бы хотел сохранить его. Роналду был очень важен для "Манчестер Юнайтед" в этом году, он способен выдавать отличную статистику", – сказал голландский специалист.
В нынешнем сезоне АПЛ Роналду сыграл в 30 матчах, в которых забил 18 голов и отдал три результативные передачи.
Также не пропустите: "Реал" закрыл подписание Мбаппе. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
Гвардиола поделился ожиданиями перед решающим туром АПЛ
-
Суарес попрощался с "Атлетико"
-
Эриксен высказался о своем будущем
-
"Барселона" с марта ведет переговоры с Рафиньей
-
Эрик тен Хаг поделился мнением о Роналду
-
Бензема высказался о "Золотом мяче"
-
"Атлетико" полностью доверяет Симеоне
-
"Реал" закрыл подписание Мбаппе
-
В "Барселоне" недовольны тер Штегеном. Немец может уйти
-
Индзаги высказался о шансах "Интера" на победу в Серии А
-
Анчелотти поделился планами на состав в финале Лиги чемпионов
-
Пиоли прокомментировал победу над "Аталантой" и высказался о возможной победе в Серии А
-
Тен Хаг рассказал о своих планах на ближайшие дни. Тренер переезжает в Манчестер
-
Хави высказался о 2-м месте в Ла Лиге
-
Мбаппе рассказал, что принял решение о своем будущем
-
Главные новости дня: 15 мая
-
"Интер" победил аутсайдера Серии А и остался в чемпионской гонке
-
Зарема жестко высказалась о судействе в матче "Спартак" - "Зенит"
-
Потери "Барселоны" и "Реала", неудача "Атлетико": результаты 37-го тура Ла Лиги
-
"Реал" упустил победу над аутсайдером Ла Лиги
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18