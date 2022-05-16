Эрик тен Хаг поделился мнением о Роналду

Фото: твиттер Роналду\Автор неизвестен

Новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг поделился мнением о португальском нападающем команды Криштиану Роналду.

"Роналду – гигант, ведь он уже столько всего показал. Думаю, он по-прежнему очень амбициозен.

Конечно, я бы хотел сохранить его. Роналду был очень важен для "Манчестер Юнайтед" в этом году, он способен выдавать отличную статистику", – сказал голландский специалист.

В нынешнем сезоне АПЛ Роналду сыграл в 30 матчах, в которых забил 18 голов и отдал три результативные передачи.

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