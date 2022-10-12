Эпидемия ничьих, позор "Ювентуса", успех "Челси": результаты Лиги чемпионов 11 октября
Фото: твиттер "Севильи"/Автор неизвестен
11 октября состоялись восемь матчей 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Группа Е
"Милан" Италия – "Челси" Англия - 0:2 (0:2)
Голы: Жоржиньо, 21 (с пенальти) - 0:1, Обамеянг, 34 - 0:2
"Динамо" Загреб Хорватия – "Ред Булл Зальцбург" Австрия - 1:1 (1:1)
Голы: Зайвальд, 12 - 0:1, Любичич, 40 - 1:1
Положение команд: "Челси" - 7, "Ред Булл Зальцбург" - 6, "Милан", "Динамо" З - 4.
Группа F
"Шахтер" Украина – "Реал" Испания - 1:1 (0:0)
Голы: Зубков, 46 - 1:0, Рюдигер, 90+6 - 1:1
"Селтик" Шотландия – "РБ Лейпциг" Германия - 0:2 (0:0)
Голы: Вернер, 75 - 0:1, Форсберг, 84 - 0:2
Положение команд: "Реал" - 10, "РБ Лейпциг" - 6, "Шахтер" - 5, "Селтик" - 1.
Группа G
"Копенгаген" Дания – "Манчестер Сити" Англия - 0:0
"Боруссия" Д Германия – "Севилья" Испания - 1:1 (1:1)
Голы: Ньянзу, 18 - 0:1, Беллингем, 35 - 1:1
Положение команд: "Манчестер Сити" - 10, "Боруссия" Д - 7, "Севилья", "Копенгаген" - 2.
Группа Н
ПСЖ Франция – "Бенфика" Португалия - 1:1 (1:0)
Голы: Мбаппе, 39 (с пенальти) - 1:0, Жоау Мариу, 62 (с пенальти) - 1:1
"Маккаби" Хайфа Израиль – "Ювентус" Италия - 2:0 (2:0)
Голы: Ацили, 7 - 1:0, Ацили, 42 - 2:0
Положение команд: ПСЖ, "Бенфика" - 8, "Ювентус", "Маккаби" - 3.
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|1
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|Милан
|6
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|2
|Депортиво Ла-Корунья
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|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4