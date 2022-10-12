Эпидемия ничьих, позор "Ювентуса", успех "Челси": результаты Лиги чемпионов 11 октября

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Эпидемия ничьих, позор "Ювентуса", успех "Челси": результаты Лиги чемпионов 11 октября

Фото: твиттер "Севильи"/Автор неизвестен

11 октября состоялись восемь матчей 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Группа Е

"Милан" Италия – "Челси" Англия - 0:2 (0:2)
Голы: Жоржиньо, 21 (с пенальти) - 0:1, Обамеянг, 34 - 0:2

"Динамо" Загреб Хорватия – "Ред Булл Зальцбург" Австрия - 1:1 (1:1)
Голы: Зайвальд, 12 - 0:1, Любичич, 40 - 1:1

Положение команд: "Челси" - 7, "Ред Булл Зальцбург" - 6, "Милан", "Динамо" З - 4.

Группа F

"Шахтер" Украина – "Реал" Испания - 1:1 (0:0)
Голы: Зубков, 46 - 1:0, Рюдигер, 90+6 - 1:1

"Селтик" Шотландия – "РБ Лейпциг" Германия - 0:2 (0:0)
Голы: Вернер, 75 - 0:1, Форсберг, 84 - 0:2

Положение команд: "Реал" - 10, "РБ Лейпциг" - 6, "Шахтер" - 5, "Селтик" - 1.

Группа G

"Копенгаген" Дания – "Манчестер Сити" Англия - 0:0

"Боруссия" Д Германия – "Севилья" Испания - 1:1 (1:1)
Голы: Ньянзу, 18 - 0:1, Беллингем, 35 - 1:1

Положение команд: "Манчестер Сити" - 10, "Боруссия" Д - 7, "Севилья", "Копенгаген" - 2.

Группа Н

ПСЖ Франция – "Бенфика" Португалия - 1:1 (1:0)
Голы: Мбаппе, 39 (с пенальти) - 1:0, Жоау Мариу, 62 (с пенальти) - 1:1

"Маккаби" Хайфа Израиль – "Ювентус" Италия - 2:0 (2:0)
Голы: Ацили, 7 - 1:0, Ацили, 42 - 2:0

Положение команд: ПСЖ, "Бенфика" - 8, "Ювентус", "Маккаби" - 3.

Не пропустите: "Реал" разгромил "Шахтер", победы "Милана" и "Ювентуса": результаты Юношеской лиги УЕФА 11 октября. | https://dailysports.net
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Главные новости дня: 11 октября

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3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
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1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
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4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
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