Энди Кэрролл нашел новый клуб

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Энди Кэрролл нашел новый клуб

Фото: сайт "Рединга"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Рединга" на официальном сайте огласила о переходе нападающего Энди Кэролла.

Форвард являлся свободным агентом, поэтому достался клубу бесплатно. Стороны заключили краткосрочный контракт до января 2023 года. Стоит отметить, что футболист уже играл за "Ройялс" в сезоне-2021/2022.

33-летний Кэрролл ранее выступал за "Ньюкасл", "Престон", "Ливерпуль", "Вест Хэм" и "Вест Бромвич". За сборную Англии сыграл девять матчей и забил два гола.

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