Энди Кэрролл нашел новый клуб
Фото: сайт "Рединга"/Автор неизвестен
Пресс-служба "Рединга" на официальном сайте огласила о переходе нападающего Энди Кэролла.
Форвард являлся свободным агентом, поэтому достался клубу бесплатно. Стороны заключили краткосрочный контракт до января 2023 года. Стоит отметить, что футболист уже играл за "Ройялс" в сезоне-2021/2022.
33-летний Кэрролл ранее выступал за "Ньюкасл", "Престон", "Ливерпуль", "Вест Хэм" и "Вест Бромвич". За сборную Англии сыграл девять матчей и забил два гола.
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|Команда
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|1
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|27
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|2
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|27
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|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18