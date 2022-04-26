Эмери поделился ожиданиями от матча против "Ливерпуля"

Фото: твиттер "Вильярреала"\Автор неизвестен

Главный тренер "Вильярреала" Унаи Эмери поделился ожиданиями от первого матча против "Ливерпуля" в рамках полуфинала Лиги чемпионов.

"Чтобы добиться чего-то важного, нужно обыгрывать фаворитов. Победа над "Ювентусом" в 1/8 финала зарядила нас небывалой уверенностью.

В полуфинале постараемся создавать условия, чтобы у нас были шансы. "Ливерпуль" – классная команда, как и "Бенфика", которую они прошли. Нас ждет увлекательное противостояние", – сказал испанский специалист.

Игра между "Ливерпулем" и "Вильярреалом" состоится уже завтра, 27 апреля. Начало встречи запланировано на 22:00.

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