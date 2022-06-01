"Эльче" выкупил трансфер форварда "Спартака"
Фото: твиттер Эсекьеля Понсе/Автор неизвестен
Пресс-служба "Эльче" на официальном сайте объявила о выкупе трансфера аргентинского нападающего московского "Спартака" Эсекьеля Понсе.
Испанский клуб заплатил за форварда четыре миллиона евро. Футболист заключил с клубом контракт до лета 2026 года.
25-летний Понсе с января 2022 года выступал за "Эльче" на правах аренды, провел за клуб 13 матчей и забил один гол. За "Спартак" аргентинец играл с 2019 года. Всего в составе "красно-белых" он принял участие в 73 поединках, забил 25 мячей и отдал пять голевых передач.
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