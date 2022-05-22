"Эльче" обыграл "Хетафе" в матче Ла Лиги

Теги эльчехетафе

"Эльче" обыграл "Хетафе" в матче Ла Лиги

Фото: твиттер "Эльче"/Автор неизвестен

В матче 38-го тура чемпионата Испании "Эльче" на своем поле обыграл "Хетафе" со счетом 3:1.

Победу хозяевам принесли дубль Кике Переса и гол Лукаса Оласа. В составе гостей отличился Энес Унал.

"Эльче", набрав 42 очка, занял 13-е место в турнирной таблице Ла Лиги. "Хетафе" с 39 очками финишировал на 15-й позици.

"Эльче" – "Хетафе" - 3:1 (1:1)
Голы: Унал, 33 - 0:1, Оласа, 37 - 1:1, Кике Перес, 84 - 2:1, Кике Перес, 90 - 3:1

"Эльче": Касилья, Бигас, Роко, Дональд, Оласа, Пасторе (Кике Перес, 69), Маскарель, Гумбау (Гути, 70), Моренте (Хосан, 77), Каррильо (Понсе, 60), Милья (Фидель, 60).

"Хетафе": Сория, Иглесиас (Йокушлу, 82), Митрович, Джене, Куэнка, Янкто (Суарес, 82), Арамбарри, Аленья (Вильяр, 60), Оскар Родригес (Сандро Рамирес, 75), Унал, Майораль (Максимович, 74).

Не пропустите: Легенда "Барселоны" высказался о решении Мбаппе не переходить в "Реал". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Порту" выиграл Кубок Португалии и сделал "Золотой дубль"

"Порту" выиграл Кубок Португалии и сделал "Золотой дубль"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов