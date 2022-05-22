"Эльче" обыграл "Хетафе" в матче Ла Лиги
Фото: твиттер "Эльче"/Автор неизвестен
В матче 38-го тура чемпионата Испании "Эльче" на своем поле обыграл "Хетафе" со счетом 3:1.
Победу хозяевам принесли дубль Кике Переса и гол Лукаса Оласа. В составе гостей отличился Энес Унал.
"Эльче", набрав 42 очка, занял 13-е место в турнирной таблице Ла Лиги. "Хетафе" с 39 очками финишировал на 15-й позици.
"Эльче" – "Хетафе" - 3:1 (1:1)
Голы: Унал, 33 - 0:1, Оласа, 37 - 1:1, Кике Перес, 84 - 2:1, Кике Перес, 90 - 3:1
"Эльче": Касилья, Бигас, Роко, Дональд, Оласа, Пасторе (Кике Перес, 69), Маскарель, Гумбау (Гути, 70), Моренте (Хосан, 77), Каррильо (Понсе, 60), Милья (Фидель, 60).
"Хетафе": Сория, Иглесиас (Йокушлу, 82), Митрович, Джене, Куэнка, Янкто (Суарес, 82), Арамбарри, Аленья (Вильяр, 60), Оскар Родригес (Сандро Рамирес, 75), Унал, Майораль (Максимович, 74).
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